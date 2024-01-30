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MSB duyurdu: İki PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan iki PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğu belirtildi.

Semih Bozkuş
18:29 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 18:40 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
MSB iki teröristin teslim olduğunu açıkladı. (Foto: Arşiv)
MSB iki teröristin teslim olduğunu açıkladı. (Foto: Arşiv)

Terör örgütü PKK'da çözülme tüm hızıyla sürüyor.

Yurt içinde ve yurt dışında peş peşe düzenlenen operasyonlarla darbe üstüne darbe alan PKK, içeriden de kan kaybediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan iki PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu belirtti.

"Teröristler için tek çıkış yolu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"



#PKK
#Terör Örgütü
#Terörist
#Teslim Oldu
#MSB
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