MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
'Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek'
'Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek'
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"
ifadelerine yer verildi.
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1 saat önce