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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
10:34 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 10:42 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



'Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek'

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"
ifadelerine yer verildi.

#MSB
#Irak
#PKK
#terör operasyonu
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