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ANKARA

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı saldırı hazırlığındaki üç PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

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