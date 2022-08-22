MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/7ijxQHuQ8Q
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."