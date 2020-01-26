Gündem MSB, Elazığ ve Malatya depreminde yapılan çalışmaları paylaştı ANKA ve IKU görevlendirildi
ANKARA

MSB, Elazığ ve Malatya depreminde yapılan çalışmaları paylaştı: ANKA ve IKU görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ ve Malatya'daki depremlerde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakanlık, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden kısa süre sonra genel maksat helikopteri ve arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini, yaralıların hastanelere tahliyesine destek sağladığını bildirdi. Açıklamada, ANKA insansız hava uçağı ve İnsanlı Keşif Uçağı'nın (IKU) depremde görevlendirildiğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Deprem ardından yıkılan binalar havadan tespit edildi.
Deprem ardından yıkılan binalar havadan tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "devletimiz bir ve bütün olarak, bütün kurum ve kuruluşlarının gayretleriyle Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracaktır." ifadelerine yer verildi.

"#DevletMilletininYanında" etiketi kullanılan paylaşımda, depremden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturulduğu bildirildi.

TSK uçakları tüm gece İstanbul, Ankara ve Elazığ arasında mekik dokudu
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Elazığ'da yaşanan felaket, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı 'nı harekete geçirdi.
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AFAD, UMKE ve AKUT personeliyle birlikte arama kurtarma köpeklerinin de bulunduğu uçaklar gece boyunca Elazığ'a gitmek için havalandı.
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Arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere çok sayıda iş makinesiyle birlikte dondurucu soğukta sokaklarda kalan depremzedeler için battaniye, çadır, gıda ve sağlık malzemesi de bölgeye taşındı.
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MSB ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kriz masaları oluşturuldu.
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TSK’ya ait 1 helikopter, kurtarma ekibi, 1 ANKA insansız hava aracıyla birlikte 1 İnsanlı Keşif Uçağı da bölgede görevlendirildi.
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TSK uçakları tüm gece İstanbul, Ankara ve Elazığ arasında mekik dokudu
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetler'ine ait kargo uçakları, gece boyunca durmadı. İstanbul ve Ankara'dan havalanan uçaklar, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan iş makinelerini, AFAD ekiplerini, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerini, Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri felaket bölgesine taşıdı.


İnsansız hava araçları görevlendirildi

ANKA insansız hava uçağının, depremin ardından hasar tespit çalışmalarına katılarak müdahale edilecek yerleri belirlediğine işaret edildi.

Depreme müdahale edecek tüm kurum ve kuruluşların taleplerinin alındığı ve ihtiyaçlar belirlenerek planlamalar yapıldığı ifade edilerek, deprem sonrasında genel maksat helikopteri ile arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştığı ve yaralıların hastanelere tahliyesine katkı sağladığı kaydedildi.

Ayrıca, TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Taburu'nun gerektiğinde Elazığ'a gidecek şekilde hazırlandığı, İnsanlı Keşif Uçağı'nın (IKU) da hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki depremzedelere ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki depremzedelere ziyaret
Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bugün kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne geçti. Hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletip ilgililerden bilgi aldı.


AFAD'a nakliye desteği

Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerine ulaştırılan 8 tır AFAD malzemesinin taşınmasına destek verildiği, biri ambulans uçak olmak üzere 9 nakliye uçağının, AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma Timleri ve Sağlık Bakanlığından 184 personel ile 15 aracı Elazığ'a ulaştırdığı belirtildi.

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