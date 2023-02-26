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Gündem

MSB: İHA'larımız deprem bölgesinde her çalışmaya katkı sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, insansız hava araçlarının (İHA) gece gündüz demeden deprem bölgesinde yürütülmekte olan çalışmalara katkı sağladığını açıkladı.

15:26 . 26/02/2023 Pazar
DHA
İHA'lar deprem bölgesinde

İHA'lar deprem bölgesinde

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaralarımızı sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalara havadan da aralıksız destek sağlıyoruz. Mehmetçiklerimiz asayişe destek için sokak sokak devriye atarken, İHA'larımız da gece gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki her türlü çalışmaya katkı sağlıyor" denildi.


#İHA
#Milli Savunma Bakanlığı
#deprem bölgeleri
22 dakika önce
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MSB: İHA'larımız deprem bölgesinde her çalışmaya katkı sağlıyor
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