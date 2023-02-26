MSB: İHA'larımız deprem bölgesinde her çalışmaya katkı sağlıyor

İHA'lar deprem bölgesinde
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaralarımızı sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalara havadan da aralıksız destek sağlıyoruz. Mehmetçiklerimiz asayişe destek için sokak sokak devriye atarken, İHA'larımız da gece gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki her türlü çalışmaya katkı sağlıyor" denildi.
#İHA
#Milli Savunma Bakanlığı
#deprem bölgeleri
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