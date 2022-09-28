MSB: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

İBB Kartal'da yapılması planlanan engelliler merkezi projesini hiçbir gerekçe sunmadan iptal etti

İBB'nin Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yapılması planlanan engelliler merkezi projesini iptal ettiği ortaya çıktı. Projeyi hiçbir gerekçe sunmadan iptal eden İBB'ye tepki gösteren AK Parti İBB Meclis Üyesi İlyas Duras, "Öyle Florya kampına 2 çevre düzenlemesi yapmakla engelli vatandaşların yanında olunmuyor." dedi.