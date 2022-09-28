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ANKARA

MSB: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: İki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
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