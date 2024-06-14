MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
Türk Silahlı Kuvvetleri, iki ayrı başarılı operasyon gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2, Suriye'nin kuzeyinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil'
'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil'
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.
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1 saat önce