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MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2, Suriye'nin kuzeyinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
13:43 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 13:54 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri, iki ayrı başarılı operasyon gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2, Suriye'nin kuzeyinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.




#MSB
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#ırak
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