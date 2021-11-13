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POLİTİKA

MSB: Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi'' denildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu yakalandı
Foto: MSB.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye girmeye çalışan, 1'i kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

  • Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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