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ANKARA

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Irakın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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