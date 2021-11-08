Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. #MSB pic.twitter.com/irll5JL8Ku
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.