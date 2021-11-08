Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. #MSB pic.twitter.com/irll5JL8Ku REKLAM November 8, 2021

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