Gündem MSB Pençe Kılıç Harekatında terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
ANKARA

MSB Pençe Kılıç Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
MSB Pençe Kılıç Harekatında terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
PKK'ya pençe darbesi

MSB'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu anların görüntülerine de yer verildi.

Pençe-Kılıç darbesi: Dün ve bugün toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kılıç darbesi: Dün ve bugün toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: TSK teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor
GÜNDEM
MSB: TSK teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor

Hudut Kartalları geçit vermiyor: 13 kişi yakalandı
GÜNDEM
Hudut Kartalları geçit vermiyor: 13 kişi yakalandı

MSB: TSK saldırılara misliyle karşılık veriyor
GÜNDEM
MSB: TSK saldırılara misliyle karşılık veriyor

PKK'ya pençe darbesi: Bin 441 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
PKK'ya pençe darbesi: Bin 441 terörist etkisiz hale getirildi
Maç golle başladı

Maç golle başladı

​Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geliyor.
Koreografi sürprizi

Koreografi sürprizi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktığı an başladı.
İstanbulda seçim startı verildi

'2023'te sinsi planları çöpe atacağız.'

​Pençe-Kilit bölgesindeki saldırıdan sonra 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Tek isabetli <br>şutla kazandılar

Tek isabetli
şutla kazandılar

Kosta Rika'dan Dünya Kupası'nda sürpriz galibiyet.

Talimat verildi: Harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.