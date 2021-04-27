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Gündem MSB Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalımın şehit düştüğü noktada tespit edilen bir PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK’lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi" denildi.

Haber Merkezi DHA
MSB: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
PKK’lı teröristin yanında ele geçirilen silahlar.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK’lı terörist kaçamadan etkisiz hale getirildi" denildi.


Vatan sağ olsun yiğidim
GÜNDEM
Vatan sağ olsun yiğidim

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Etkisiz hale getirilen

PKK’lı teröristin yanında

AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı da ele geçirildiği belirtildi.

PKK’lı teröristin yanında ele geçirilen silahlar.
PKK’lı teröristin yanında ele geçirilen silahlar.

Ayrıca açıklamada, "Operasyonlar sırasında şehit düşen Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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