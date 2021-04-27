MSB: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK’lı terörist kaçamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
1⃣ Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK’lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi.https://t.co/Nbpb46x4xU#MSB #TSK
1⃣ Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Silah ve mühimmat ele geçirildi
Etkisiz hale getirilen
PKK’lı teröristin yanındaAK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı da ele geçirildiği belirtildi.
Ayrıca açıklamada, "Operasyonlar sırasında şehit düşen Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.