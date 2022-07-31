MSB: Saldırı hazırlığındaki beş terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/iPa5F8UQxs
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.