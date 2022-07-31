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ANKARA

MSB: Saldırı hazırlığındaki beş terörist etkisiz hale getirildi

MSB; Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olan beş teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB: Saldırı hazırlığındaki beş terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki beş terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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