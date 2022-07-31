MSB: Saldırı hazırlığındaki beş terörist etkisiz hale getirildi

Avcılar'da motosikletle tehlikeli taşımacılık: 14 süngeri birden taşıdı

Avcılar'da bir motosiklet sürücüsü, yaptığı taşıma ile trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikte 3 tekerlekli olarak bilinen motosiklete 14 sünger yatağı üst üste koyan sürücü, taşımacılıkta sınırları zorlarken, o anlar kameraya yansıdı.



