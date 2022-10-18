MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı.

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/PSbFfGt2Kd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2022



Yapılan incelemede şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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