MSB'den bayrağa saldırı açıklaması: Organize provokasyon

Türk bayrağına yönelik alçak saldırıya tepkiler sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin’deki olayın, organize bir provokasyon olduğunu vurguladı: Failler tespit edildi ve gereği yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’deki son durum ve sınırdaki bayrak provokasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Haftalık bilgilendirme toplantısında bakanlık kaynakları, Nusaybin ile Kamışlı arasındaki bölgede yaşanan olaylarla ilgili “Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan, organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi bu olaya ilişkin de idari tahkikat derhal başlatılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.
SDG MUTABAKATA UYMALI
Suriye hükümetinin terörle mücadele operasyonları hakkında “SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir” vurgusunu yapan bakanlık kaynakları, Suriye'nin terör örgütleriyle mücadelesine destek verilmeye devam edileceğini açıkladı. Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten bakanlık yetkilileri, devam eden olaylarla ilgili sahada uygun koşulların oluşması durumunda gerekenin yapılacağını kaydetti. Yetkililer, DEAŞ’lı teröristlerin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının resmi bir talepte bulunmadığını da ifade etti.
Süleyman Şah’ta gereken yapılacak
Süleyman Şah Türbesi’nin eski yeri olan Karakozak'ın PKK/ SDG’den alınmasıyla, türbenin taşınması gündeme gelmişti. Bakanlık kaynakları konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Suriye’de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır.”