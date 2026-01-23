MSB'den bayrağa saldırı açıklaması: Organize provokasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’deki son durum ve sınırdaki bayrak provokasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Haftalık bilgilendirme toplantısında bakanlık kaynakları, Nusaybin ile Kamışlı arasındaki bölgede yaşanan olaylarla ilgili “Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan, organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi bu olaya ilişkin de idari tahkikat derhal başlatılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.