MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz

Milli Savunma Bakanlığı, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine Twitter hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi.
Bakanlık’ın resmi Twitter hesabından yayınlanan video, "7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz" notuyla paylaşıldı.
7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz.#MSB #TSK pic.twitter.com/JiOmBDr94d
7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz.#MSB #TSK pic.twitter.com/JiOmBDr94d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2020
Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Kahraman Türk Ordusu’nun korkusuz evlatlarına yer verilirken, videonun sonunda "Etkin Caydırıcı Saygın" notu yer aldı.