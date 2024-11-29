MSB'den tepki çeken kitap kapağıyla ilgili gerçeği açıkladı: Sorumlu profesör istifa etti

MSÜ’den yapılan açıklamada, Kara Harp Okulu’nda kullanılmak üzere Senato onayıyla basımı gerçekleştirilen ders notlarının kapağında görsel bulunmadığı belirtildi. Ancak sosyal medyada yayılan ve tepki çeken kapak tasarımının, Üniversite yönetiminin bilgisi dışında bir grafik tasarımcı tarafından hazırlandığı ifade edildi.
Yeni tasarımın idarenin bilgisi dışında matbaaya iletildiği ve kitapların bu şekilde basıldığı açıklandı. Durumun tespit edilmesinin ardından kitapların hemen toplatıldığı duyuruldu.
Kapağın hazırlanmasında sorumluluğu bulunan ve kurum dışı bir grafik tasarımcı ile çalıştığı belirlenen Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu’nun, 9 Kasım tarihinde görevinden istifa ettiği açıklandı.
Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, kitabın 20 gün önce toplatıldığını açıklayarak, "Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım’da görevinden istifa etmiştir" dedi.
Emiroğlu, ömrünü Türk dili ve kültürü için araştırmaya adamış bir akademisyen olarak, kamuoyunda böylesi bir tartışmanın konusu olmasının kendisini üzdüğünü aktararak, "Editör olarak, yanlışlık eseri de olsa ortaya çıkan durumun sorumluluğunu alarak MSÜ Kara Harp Okulundaki görevimden istifa ettim. Üniversite yönetimini ve ders notunu hazırlayanları tanımadan sosyal medyada töhmet altında bırakıp linç etmek, velev ki kimilerince milli hassasiyetler gerekçe gösterilerek yapılsa dahi, kanaatimce hakkaniyetli değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Emiroğlu, "Grafikçi, çözünürlüğü düşük olduğu gerekçesiyle internette açık kaynaktan bulduğu bir başka haritayla değiştirmiş." dedi.