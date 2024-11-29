Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB'den tepki çeken kitap kapağıyla ilgili gerçeği açıkladı: Sorumlu profesör istifa etti

MSB'den tepki çeken kitap kapağıyla ilgili gerçeği açıkladı: Sorumlu profesör istifa etti

09:3329/11/2024, Cuma
IHA
Sonraki haber
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu’nda bir kitabın kapağındaki uygunsuzluk nedeniyle kitapların toplatıldığını ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu’nda bir kitabın kapağındaki uygunsuzluk nedeniyle kitapların toplatıldığını ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu’nda bir kitabın kapağındaki haritada yer alan uygunsuzluk nedeniyle kitapların toplatıldığını açıkladı. Kapak tasarımında sorumluluğu bulunan profesör istifa etti.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB)
, Kara Harp Okulu'nda hazırlanan bir ders kitabının kapağıyla ilgili sosyal medyada çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

MSÜ’den yapılan açıklamada, Kara Harp Okulu’nda kullanılmak üzere Senato onayıyla basımı gerçekleştirilen ders notlarının kapağında görsel bulunmadığı belirtildi. Ancak sosyal medyada yayılan ve tepki çeken kapak tasarımının, Üniversite yönetiminin bilgisi dışında bir grafik tasarımcı tarafından hazırlandığı ifade edildi.


Yeni tasarımın idarenin bilgisi dışında matbaaya iletildiği ve kitapların bu şekilde basıldığı açıklandı. Durumun tespit edilmesinin ardından kitapların hemen toplatıldığı duyuruldu.


Sorumlu profesör istifa etti


Kapağın hazırlanmasında sorumluluğu bulunan ve kurum dışı bir grafik tasarımcı ile çalıştığı belirlenen Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu’nun, 9 Kasım tarihinde görevinden istifa ettiği açıklandı.



Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağındaki görsel hakkında Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen 'Ders Notu' kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yer alan kitap kapağı, üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhâl toplatılmıştır.

Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım’da görevinden istifa etmiştir.
MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır."

Afyoncu: 20 gün önce toplatıldı


Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, kitabın 20 gün önce toplatıldığını açıklayarak, "Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım’da görevinden istifa etmiştir" dedi.


Prof. Afyoncu X hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen 'Ders Notu' kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yer alan kitap kapağı; Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır.

Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım’da görevinden istifa etmiştir.

MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır."

Profesörden açıklama


Emiroğlu, ömrünü Türk dili ve kültürü için araştırmaya adamış bir akademisyen olarak, kamuoyunda böylesi bir tartışmanın konusu olmasının kendisini üzdüğünü aktararak, "Editör olarak, yanlışlık eseri de olsa ortaya çıkan durumun sorumluluğunu alarak MSÜ Kara Harp Okulundaki görevimden istifa ettim. Üniversite yönetimini ve ders notunu hazırlayanları tanımadan sosyal medyada töhmet altında bırakıp linç etmek, velev ki kimilerince milli hassasiyetler gerekçe gösterilerek yapılsa dahi, kanaatimce hakkaniyetli değildir." değerlendirmesinde bulundu.


Emiroğlu, "Grafikçi, çözünürlüğü düşük olduğu gerekçesiyle internette açık kaynaktan bulduğu bir başka haritayla değiştirmiş." dedi.




#Millî Savunma Bakanlığı (MSB)
#kitap
#profesör

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri Tomarza konut belirleme kurası sonuçları belli oluyor