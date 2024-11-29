MSB'den tepki çeken kitap kapağıyla ilgili gerçeği açıkladı: Sorumlu profesör istifa etti

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağındaki görsel hakkında Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen 'Ders Notu' kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.