Gündem MSBye bağlı ASFAT Nahçıvandaki askeri bakım tesisini yenileyecek
ANKARA

MSB'ye bağlı ASFAT Nahçıvan'daki askeri bakım tesisini yenileyecek

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı ASFAT AŞ'nin Nahçıvan'daki askeri araç ve silah bakım tesisinin modernizasyonunu sağlayarak güçlendireceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ASFAT tarafından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ait bakım tesisinde gerekli incelemelerin yapılarak yol haritasının oluşturulduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
MSBye bağlı ASFAT Nahçıvandaki askeri bakım tesisini yenileyecek
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Yenilenecek bakım tesisine ilişkin eksikliklerin belirlenerek Nahçıvan Ordu Komutanlığına sunulduğu ve yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı mutabakatın sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri Mali İş Birliği Anlaşmaları (AMİBA) kapsamında finanse edilecek olan Nahçıvan Askeri Fabrika Donatımı Projesi kapsamında ilgili bakım onarım tesisine yönelik bölüm, kısım planlamaları yapıldı. Tesisin makine, tezgah ve diğer donanımlarının ASFAT tarafından sağlanması konusunda anlaşma sağlandı. Belirtilen projenin Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması öngörülüyor."

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