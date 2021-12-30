MSB'ye bağlı ASFAT Nahçıvan'daki askeri bakım tesisini yenileyecek

Yenilenecek bakım tesisine ilişkin eksikliklerin belirlenerek Nahçıvan Ordu Komutanlığına sunulduğu ve yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı mutabakatın sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri Mali İş Birliği Anlaşmaları (AMİBA) kapsamında finanse edilecek olan Nahçıvan Askeri Fabrika Donatımı Projesi kapsamında ilgili bakım onarım tesisine yönelik bölüm, kısım planlamaları yapıldı. Tesisin makine, tezgah ve diğer donanımlarının ASFAT tarafından sağlanması konusunda anlaşma sağlandı. Belirtilen projenin Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması öngörülüyor."

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