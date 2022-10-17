Gündem Müfettişe müdür kumpası
İSTANBUL

Müfettişe ‘müdür’ kumpası

İstanbul’daki bir mesleki eğitim merkezinde fahiş oranda usulsüz ek ders ödemelerinin yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma, kumpasa dönüştü. İddiayı soruşturmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevlendirilen 2 müfettiş, 5 hafta yürüttükleri soruşturma sonucunda yaklaşık 1 milyon lira kamu zararı tespit etti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Müfettişe ‘müdür’ kumpası
​Müfettişe ‘müdür’ kumpası.

Soruşturmayı yürüten müfettişlerden Mehmet Ali Özkaya’nın resmi e-posta adresinden Semra E. isimli bir başka müfettişe, Metin B.’nin suçu olmadığı halde ceza alması için çaba gösterildiği yönünde mail atıldı. Metin B., Özkaya’nın FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla hem Milli Eğitim Bakanlığı’na hem de CİMER’e şikayette bulundu.

Mehmet Ali Özkaya
Mehmet Ali Özkaya

IP YURT DIŞI MERKEZLİ

Soruşturma kapsamında Özkaya’nın mail adresine giriş yapılan IP adreslerinin tespiti için çalışma başlatıldı. IP adresinin İngiltere merkezli bir firma tarafından tahsis edildiği anlaşıldı. IP adresinden önce Metin B., sonra Mehmet Ali Özkaya’nın giriş yapıldığı tespit edildi. Mailin Metin B.’nin kullandığı IP’den atıldığı ortayı çıktı, Özkaya’nın suçsuz olduğu anlaşıldı.

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