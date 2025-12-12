Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla’da kavga sonrası yaşadığı evi ateşe verdiği öne sürülen kadın tutuklandı

Muğla’da kavga sonrası yaşadığı evi ateşe verdiği öne sürülen kadın tutuklandı

21:0912/12/2025, Cuma
G: 13/12/2025, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muğla’da kavga sonrası yaşadığı evi ateşe verdiği öne sürülen kadın tutuklandı
Muğla’da kavga sonrası yaşadığı evi ateşe verdiği öne sürülen kadın tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyle kavga etmesinin ardından oturduğu evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Mutia Mahmutoğlu (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Muslihittin Mahallesi'nde meydanda geldi. İki katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, kullanılmaz hale geldi. Polisin yaptığı incelemede Mutia Mahmutoğlu, yanan dairede birlikte yaşadığı R.A.K. ile kavga ettikten sonra evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede 7 aydır birlikte olduğu R.A.K.'nin ikamette kavga ettikleri sırada kendisini darbettiğini öne süren Mahmutoğlu, R.A.K.'nin evden ayrılması sonrası bir anlık sinirle birkaç eşyayı sobaya attığını, sobanın harlanmasını söndüremediğini için o korkuyla valizini alarak çocukları ile evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mutia Mahmutoğlu’nun ifadesinin ardından R.A.K. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mahmutoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#muğla
#menteşe
#mutia mahmutoğlu
#ev yangını
#yangın
#tutuklama
#kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılbaşı resmi tatil takvimi