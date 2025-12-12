Olay, dün saat 17.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Muslihittin Mahallesi'nde meydanda geldi. İki katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, kullanılmaz hale geldi. Polisin yaptığı incelemede Mutia Mahmutoğlu, yanan dairede birlikte yaşadığı R.A.K. ile kavga ettikten sonra evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede 7 aydır birlikte olduğu R.A.K.'nin ikamette kavga ettikleri sırada kendisini darbettiğini öne süren Mahmutoğlu, R.A.K.'nin evden ayrılması sonrası bir anlık sinirle birkaç eşyayı sobaya attığını, sobanın harlanmasını söndüremediğini için o korkuyla valizini alarak çocukları ile evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mutia Mahmutoğlu’nun ifadesinin ardından R.A.K. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mahmutoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.