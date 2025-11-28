Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Muğla için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

15:0528/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Muğla'da kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.
Muğla'da kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son meteorolojik değerlendirmelerine dayanarak Muğla genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı önemli bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, kentte bu gece başlayacak ve yarın gün boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağışların yer yer şiddetli seviyeye ulaşacağı bildirildi.

MGM verilerine göre, Muğla il genelinde yağış miktarının 51-110 kg/m arasında olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Ege’nin güney kıyılarında hortum oluşma riski bulunduğuna dikkat çeken AFAD, vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, özellikle ani sel ve su baskınlarının yanı sıra ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, devrilmeler ve görüş mesafesinde azalma gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Kuvvetli yağışların yarın (cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

#AFAD
#Meteoroloji
#Hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dini ve milli bayramlar 2026 resmi tatil tarihleri