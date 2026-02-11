Yeni Şafak
Muğla'da bin 117 adet sentetik ecza ele geçirildi: Bir şüpheli tutuklandı

Muğla'da bin 117 adet sentetik ecza ele geçirildi: Bir şüpheli tutuklandı

İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere getirildiği belirlenen bin 117 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda bin 117 sentetik ecza ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Milas'a piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda sentetik ecza hap getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından durdurulan şüphelinin üzerindeki aramada 1117 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


