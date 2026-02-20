Yeni Şafak
Gündem
Muğla'da karada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'da karada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

18:4620/02/2026, Cuma
IHA
Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 25 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 25 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) kurtarıldı.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Kazıklı Koyu’nda mahsur kalan 19’u çocuk 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Karadan ulaşımı olmayan bölgede bulunan göçmenler, ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana tahliye edildi.

Muğla Kazıklı koyunda mahsur kalan 19’u çocuk 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Milas ilçesi Kazıklı Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli sevk edildi.

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 25 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) kurtarıldı.


#Muğla
#göçmen
#kurtarma
