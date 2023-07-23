Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor. Sarp arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının yayılmasının önüne geçildiği belirtildi.
#muğla
#orman yangını
#müdahale
1 saat önce