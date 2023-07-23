Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.