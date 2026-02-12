Yeni Şafak
Muğla'da rüşvet soruşturması: İki memur tutuklandı

00:2412/02/2026, Perşembe
IHA
Rüşvet soruşturmasında iki memur tutuklandı.

Muğla’da rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki memur, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki memur tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, rüşvet iddiasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde F.D. ve H.M. isimli memurlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan F.D. ve H.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Muğla
#Seydikemer
#Rüşvet
