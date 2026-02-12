Muğla'da rüşvet soruşturması: İki memur tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, rüşvet iddiasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde F.D. ve H.M. isimli memurlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan F.D. ve H.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.