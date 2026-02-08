Yeni Şafak
Dalaman'da sahilde parçalanmış erkek cesedi bulundu

21:388/02/2026, Pazar
DHA
Kayacık Sahili’nde bulunan ceset incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Muğla Dalaman'da deniz kenarında kısmen parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Dalaman ilçesi Kayacık Sahili’nde kimliği belirsiz bir parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kayacık Sahili’nde meydana geldi. Deniz kenarında bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kısmen parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken, üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



