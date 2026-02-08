Dokuz yıldır aranan ByLock kullanıcısı firari emniyet müdürü yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalarda; Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan Bylock kullanıcısı ihraç Emniyet Müdürü Y.S. Ula Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı.