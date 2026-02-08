Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Dokuz yıldır aranan ByLock kullanıcısı firari emniyet müdürü yakalandı

Dokuz yıldır aranan ByLock kullanıcısı firari emniyet müdürü yakalandı

20:508/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
İhraç emniyet müdürü Y.S., trafik denetiminde yakalandı.
İhraç emniyet müdürü Y.S., trafik denetiminde yakalandı.

Muğla’da yapılan koordineli çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıldır yakalama kararı bulunan ByLock kullanıcısı ihraç Emniyet Müdürü Y.S. trafik denetimi sırasında gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalarda; Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan Bylock kullanıcısı ihraç Emniyet Müdürü Y.S. Ula Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı.

Şüpheli ihraç Emniyet Müdürü Y.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



#Muğla
#Bylock
#Cezaevi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? 2026 TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama sayfası