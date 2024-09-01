|
Gündem

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangınları: Soğutma çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Ula, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların ardından yıldırım kaynaklı orman yangınları meydana geldi. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

14:24 - 1/09/2024 Pazar
IHA
Foto: İHA
Foto: İHA

Muğla'da yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Köyceğiz'in Sultaniye Mahallesi, Marmaris'in Balan Dağı mevkii ile Ula'nın Çörüş Mahallesi'nde yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etkili olan yağışlar sebebiyle yıldırım düşmeleri yaşandı. Ormanlık alanlara düşen yıldırımlar sonucunda orman yangını meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, oluşan küçük çaplı yangınlara müdahale etti. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Meteorolojik verilere göre yer yer etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın, gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

#Muğla
#Orman Yangını
#Yıldırım
12 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir? İşte konuyla ilgili bilgiler..