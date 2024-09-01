Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangınları: Soğutma çalışmaları devam ediyor

Muğla'da yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Köyceğiz'in Sultaniye Mahallesi, Marmaris'in Balan Dağı mevkii ile Ula'nın Çörüş Mahallesi'nde yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etkili olan yağışlar sebebiyle yıldırım düşmeleri yaşandı. Ormanlık alanlara düşen yıldırımlar sonucunda orman yangını meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, oluşan küçük çaplı yangınlara müdahale etti. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.