Muğla'nın Sakar rampasında orman yangını

00:363/09/2025, Çarşamba
Ekipler yanan sahada soğutma çalışması başlattı.
Muğla'da Sakar rampası Gökova yol ayrımında orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Muğla Ula ilçesi Sakar rampasında yol kenarında çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sakar rampası Gökova yol ayrımında başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin karayolu kenarında ve ormanlık alanda başlayan yangına hızlı müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü ve kontrol altına alındı. Ekipler yanan sahada soğutma çalışması yapıyor.



#Muğla
#Sakar Rampası
#Orman Yangını
