Muğla'ya bayram tatilinde 246 bin 582 araç giriş yaptı

"Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, belirtilen tarihler arasında 94 bin 977 araç ve 25 bin 875 motosiklet trafik ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 14 bin 239 araca ve 4 bin 020 motosiklete cezai işlem uygulanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ilimizde trafik ekiplerince kontrol edilen araç sayısında yüzde 23,36, motosiklet sayısında ise yüzde 42,49 oranında artış gözlemlendi. Diğer yandan, yaralanmalı trafik kazası sayısı ise geçen yıla göre yüzde 31,43 oranında azaldı. Motosikletlerin karıştığı ölümlü kaza bulunmazken, motosiklet kaza sayısında yüzde 37 azalış olduğu gözlemlendi"