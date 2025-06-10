Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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