Muhalifler Halep'e dayandı

Esed rejimi, Rusya ve İran'a bağlı milis grupların son dönemde Suriye'nin kuzeyindeki özgürleştirilmiş bölgelere yönelik artan saldırılarına karşı Heyetü Tahriri'ş-Şam (HTŞ) ve bazı muhalif gruplar "Düşmanı Caydırma" adı altında bir operasyon başlattı. Suriyeli muhalif gruplar, Halep kentine hızlı bir ilerleme kaydederek akşam saatlerine kadar 17 köy ve beldeyi içeren 138 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdi. Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki Akil Tepesi, Er-Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbâbât Tepesi, Ancara beldesi ile Kefer Besme, Basartun, Hur, El-Kasimiyye gibi pek çok köyü ele geçirdi. Muhalif gruplar ayrıca, Halep'in batı kırsalındaki rejime ait en büyük askeri üs konumundaki 46. Alay Üssü'nü de ele geçirerek 5 rejim militanını esir aldı. Muhalifler böylece Halep kent merkezinin bir kaç kilometre yakınına kadar dayanmış oldu. Muhaliflerin ilerleyişi karşısında ise rejim ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib ve Halep kırsallarında düzenlediği bombardımanlarda çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.