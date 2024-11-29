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Muhaliflere performans incelemesi

Muhaliflere performans incelemesi

Mehmet Güney
04:0029/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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CHP’de yönetim, milletvekillerinin performanslarını değerlendirmeye aldı.

Performansı düşük çıkan vekiller genel merkez ve grup yönetimi tarafından uyarılacak. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin son 1 yılda Meclis’e katılımda ciddi düşüşler yaşandığı bildirildi.


VEKİLLERE UYARI

TBMM Genel Kurulu’na katılmayan ve az konuşma yapan vekiller ile teşkilat organizasyonlarına katılmayan vekiller uyarılacak. Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri duruma tepki gösterirken yapılanan araştırma değil, keyfi bir uygulama olduğunu savundu.


2028 için çıkış arayışı

6’lı Masa’nın 2023 seçimlerinden en kârlı çıkan küçük partileri 2028’e odaklandı. DEVA, Gelecek, Demokrat Parti, Saadet içinde CHP’deki yönetim değişikliğini dikkate alarak 2028 için ittifak arayışlarına şimdiden başlanmasını isteyenler bulunuyor. CHP dışında alternatif arayanların “İttifak için hükümet kanadıyla da görüşmeler sağlanabilir” fikrini ortaya atmaya başladığı öğrenildi.




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