Muhaliflere performans incelemesi

Performansı düşük çıkan vekiller genel merkez ve grup yönetimi tarafından uyarılacak. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin son 1 yılda Meclis’e katılımda ciddi düşüşler yaşandığı bildirildi.

TBMM Genel Kurulu’na katılmayan ve az konuşma yapan vekiller ile teşkilat organizasyonlarına katılmayan vekiller uyarılacak. Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri duruma tepki gösterirken yapılanan araştırma değil, keyfi bir uygulama olduğunu savundu.