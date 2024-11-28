Muhalefete sıralama eziyeti

Edinilen bilgiye göre isim kaydırmayı CHP’nin komisyon üyesi Antalya Milletvekili Cavit Arı yapıyor. Bu uygulamaya maruz kalan isimlerden birinin ise Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in olduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu’na yakın vekillerden bazıları kendisini gruplardan soyutlarken bazı isimlere de bu yolla yalnızlaştırma yapıldığı kaydedildi.