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Muhalefete sıralama eziyeti

Muhalefete sıralama eziyeti

Mehmet Güney
04:0028/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde parti içi muhalefet durumundaki eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin konuşma sıralarında en sona yazıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre isim kaydırmayı CHP’nin komisyon üyesi Antalya Milletvekili Cavit Arı yapıyor. Bu uygulamaya maruz kalan isimlerden birinin ise Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in olduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu’na yakın vekillerden bazıları kendisini gruplardan soyutlarken bazı isimlere de bu yolla yalnızlaştırma yapıldığı kaydedildi.




#chp
#Plan ve bütçe komisyonu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#siyaset

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