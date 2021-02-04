Gündem Muharrem İnce Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi
POLİTİKA

Muharrem İnce Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasını bahane ederek provokasyon çıkarma derdine düşenlere

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP'lilerin ardından bir destek de

CHP'nin eski milletvekili Muharrem İnce'den geldi. Öğrencilerin taleplerinde haklı olduğunu savunan İnce, tüm siyasileri de Boğaziçi'ne davet etti.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce’nin ziyareti öğrenciler tarafından sosyal medyada canlı olarak yayınlandı.
Muharrem İnce’nin ziyareti öğrenciler tarafından sosyal medyada canlı olarak yayınlandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör eylemleri sürerken, siyasi isimler de bölgeye akın ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP'lilerin ziyaretlerinin ardından CHP Yalova Eski Milletvekili Muharrem İnce de öğle saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti. İnce öğrencilerle görüştükten sonra üniversiteden ayrıldı.

Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
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Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.

"Ben bugün buraya siyasetçi kimliğimle gelmedim. Fizik öğretmeni kimliğimle geldim" diyen Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Öğretmenlik yaparken Boğaziçi’ni kazanan öğrencilerle hep gurur duyduk. Aileleri de gurur duymuştu. Onlar bu ülkenin akıllı evlatları. Onların derdini dinlemeye geldim. Talepleri haklı, bir ayrıcalık istemiyorlar. Bu ülkede demokrasi istiyorlar. Kurallar istiyorlar. Üniversite hocalarının rektörü seçmesini istiyorlar. Kabe fotoğrafında olduğu gibi provokasyonların öğrencilerin işi olmadığını onlar da söylediler. Biz de biliyorduk zaten. Rektör hoca haber gönderdi bir güvenlik görevlisiyle, ‘gelin konuşalım’ diye. Öğrencilere sordum, ‘gitme’ dediler. Ben de öğrencileri dinledim, gitmedim.

Selde mahsur kalanları kurtaran polis ekipleri 24 saat sonra İzmir'de 'katil polis' sloganları eşliğinde saldırıların hedefi oldu
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Selde mahsur kalanları kurtaran polis ekipleri 24 saat sonra İzmir'de 'katil polis' sloganları eşliğinde saldırıların hedefi oldu
İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle başlayan eylemler, emniyet güçlerine karşı saldırı provokasyonuna dönüştü. Marjinal gruplar 'Katil polis' sloganlarıyla emniyet mensuplarına saldırdı. Polis ekipleri önceki gün yaşanan sağanak yağış sonrası yolda mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için düşük derecedeki suya girerek yardıma koşmuştu.

90'lı yıllarda da böyle oluyordu

İstedikleri şey; eskiden olduğu gibi rektörleri önce hocalar seçsin, sonra YÖK’e bildirilsin, YÖK Cumhurbaşkanı’na bildirsin. 40 yıl önce bile daha demokratik bir durum söz konusuydu. Çocukları bu geriye gidişi hazmedemiyorlar. Onlara bir öğretmen olarak dikkatli olun, kışkırtmalara kulak asmamalarını ve dikkatli olmalarını söyledim.

Kastınızı biliyoruz
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Kastınızı biliyoruz

Siyasilere çağrıda bulundu

Bütün siyasetçilere davet yapmamı istediler. ‘Bütün partiler gelsin buraya biz derdimizi anlatmak istiyoruz’ dediler. Ben de sizin aracılığınızla siyasilere çağrıda bulunuyorum, öğrenciler sizi bekliyorlar, size çay ikram etmek ve dertlerini anlatmak istiyorlar."

Muharrem İnce, “Bu sadece Boğaziçi Üniversitesi’nin sorunu değil, Türkiye’deki bütün üniversitelerin toptan bir sorunu. Diğer üniversiteler için de aynı sorun geçerli. Onlar da zaten bir ayrıcalık istemiyor, bütün üniversitelerle ilgili talepleri bu. Araya bazıları sızmış olabilir. Bunlar her yerde olur ama öğrenciler orada, bahçedeler. Onların hepsi öğrenci. Onları kötü göstermek için birtakım kötü senaryolar uygulanıyor. O senaryolara kamuoyunun inanmaması gerekiyor. Çocuklar taleplerinde haklıdır" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?
Düzenlediği basın toplantısında Boğaziçi eylemleriyle ilgili görüşü sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır! Cam çerçeve kırmadılar. Anayasal haklarını kullanıyorlar' dedi.

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Boğaziçi provokasyonu ile gündeme gelen soru: Rektörler hangi ülkede nasıl atanıyor?
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Boğaziçi provokasyonu ile gündeme gelen soru: Rektörler hangi ülkede nasıl atanıyor?
Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından tepkiler artmış, özellikle Kadıköy'de gösteriler düzenlenmişti. Gösterilerde polis araçları taşlanmış, yollara çöp konteynerlerinden barikatlar kurulmuştu.

Hukuki ve kuralar çerçevesinde yapılan bu atama, akıllara 'farklı ülkelerde üniversite rektörleri nasıl atanıyor?' sorusunu da getirdi.
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