Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını üç günde bire düşürdü

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında gittiği Düzce'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Muhalefetin iktidar olmak gibi bir derdi yok"

Düzce'deki temaslarında CHP'ye eleştirisini sürdüren İnce, "Muhalefet halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok. Muhalefetin de öz güven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla birlikte iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak. 50 artı 1 hedefleyerek yola çıkacağız" dedi.

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"Skandalları 3 günde bire düşürdüler"

İnce, CHP'nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarının sorulması üzerine ise "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama üç günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.

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