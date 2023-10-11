Muharrem İnce'den Erdoğan’a destek: Doğru buluyorum

Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattındaki gerilimde.

5 gündür tüm şiddetiyle devam eden savaşta yüzlerce can kaybı verildi. İşgalci İsrail'in sert müdahaleleri, sivilleri etkiledi.

Konuya ilişkin bir açıklama da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

İnce dün Ankara’da öğrencilerle buluştu.

Kılıçdaroğlu’na eleştiri

Burada İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soruya yanıt veren İnce, “Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Rusya Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayların ilk gününde açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

İlk kıble Mescidi Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.







