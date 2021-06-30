Gündem İnceden Kılıçdaroğluna televizyonda tartışma çağrısı Partiden neden ayrıldığımı gel de anlat
POLİTİKA

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyonda tartışma' çağrısı: Partiden neden ayrıldığımı gel de anlat

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na televizyonda tartışma çağrısı yaptı. İnce yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnceden Kemal Kılıçdaroğluna televizyonda tartışma çağrısı: Partiden neden ayrıldığımı gel de anlat​
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gitti.

Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki parti hizmet binası önünde parti üyeleri tarafından karşılanan İnce, burada düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Haydi gel televizyona çıkalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu televizyonda açık oturuma katılmaya davet eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Yıllardır CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok haklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyona davet etti. Sayın Kılıçdaroğlu, eski genel başkanım, haklısınız davet etmekte. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel." ifadelerini kullandı.

"Demokrat amca gel karşılıklı konuşalım"

"Yeni bir gelenek başlatalım" çağrısı yapan İnce, "Rakibiz biz. Madem Türkiye'nin 'demokrat amcası' sizsiniz. Madem demokrat amcalığa soyundunuz. Haydi, gelin televizyona. Karşılıklı konuşalım. Siz ikna ederseniz oyları siz alın. Ben ikna edersem ben alayım. Ben hazırım." diye konuştu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yayın yapan Babala TV'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'den ayrılış sürecinin fitilini ateşleyen 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen İnce, adaylığı sürecinde yaşadıkları üzerinden eski partisini topa tuttu.

Seçime 51 gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından çağrıldığını ifade eden İnce, 'Kendisinin adayı Abdullah Gül'dü. O olamayınca bir anket yaptırdı. Bir aday yüzde 6, diğeri yüzde 8, benim de yüzde 85 aldığımı söyledi. 'Adayımız sensin' dedi. 4 Mayıs 2018 tarihinde adaylık sürecim 'Gel bakalım Muharrem' ile başladı. Böyle olunca 2-0 yenik başlıyorsun zaten' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yıldırma politikası uygulandığını vurgulayan İnce, 'Bana bunu söyledikten sonra gitsen bir, gitmesen bir türlü. Ne yapalım sineye çektik. Kampanyaya başladıktan sonra afişlerimi göndermediler. Halk TV'yi uyardılar 'onu çok göstermeyin' diyerek. Beni değil de kimi gösterecekler? Aday benim.' dedi

Kendisinin reklamının kasıtlı olarak yapılmadığını ifade eden İnce, 'Benim için para harcamadılar, Genel Merkez'de trilyonlarca para kaldı.' şeklinde konuştu.
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