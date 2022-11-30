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POLİTİKA

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na omurga çağrısı: CHP'nin genel başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun 'Kılıçdaroğlu kazamaz' sözlerine ilişkin, "CHP'nin genel başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım" dedi. İnce

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnceden Kılıçdaroğluna omurga çağrısı: CHPnin genel başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım
Muharrem İnce

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanı adayına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını öne sürdü. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Almanya'da gerçekleştirdiği program çerçevesinde konuya ilişkin Kılıçdaroğlu'na, "Siyaset omurga, ilke, duruş işidir" dedi.

'ÜZÜLÜYORUM ESKİ CHP'Lİ OLARAK'

Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sessiz kalan Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "İYİ Parti'nin milletvekili çıkıyor, CHP Genel Başkanına, 'ya seninle kazanamayız ya, çekil kenara' diyor. Ayar veriyor. CHP Genel Başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada hala oturuyor. CHP'nin genel başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım. Ana muhalefet partisisin sen ya. Üzülüyorum eski bir CHP'li olarak. Üzülüyorum yani. Bunlarla mı memleketi ayağa kaldıracaksın sen?. Gururunu kırdırmayacaksın. Siyaset, sabretme. Yok öyle bir şey ya. Siyaset tavır koyma, ilke, duruş, omurga işidir. Yavuz Ağıralioğlu ayar veriyor CHP Genel Başkanına. Bunlarla mı memleketi kurtaracaksın? Satıverirler iki dakikada bırakırlar seni ortada. Görürsünüz bak zaten ne olacağını herkes görecek. Onları toplayacağına Atatürkçüleri, cumhuriyetçileri dağıtmasaydın da bugün çok daha iyi bir noktada olsaydı." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce:
OYNAT 01:06
Muharrem İnce: "Bunlarla mı memleketi kurtaracaksınız?"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine ilişkin, 'Siyaset omurga işidir. Ben olsam ana muhalefet olarak o masayı dağıtırdım. Satıverirler iki dakikada, bırakırlar seni ortada' dedi.


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