Muharrem İnce'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Terbiyesize bak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’yi eleştirerek, “Biri çıkıyor, ’TSK kimyasal silah kullandı’ diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK’nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK’ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk’ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım” dedi.

“Atatürk’ün partisine yakışmıyor”

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, “TSK kimyasal silah kullanıyor” iddiasını CHP’nin de desteklediğini ileri süren İnce, “Seçimde yüzde kaç alacağımızla ilgilenmiyorum, barajı geçeceğimizi biliyorum, neden ilgilenmiyorum? Çünkü haklı olduğumuzu biliyorum. Haklı bir davanın peşindeyiz, kimsenin hakkını yemiyoruz. Doğruya doğru, yanlışa, yanlış diyoruz. Mesela -Ne işimiz var Libya’da- demiyoruz, -Libya’ya asker gönderin- diyoruz. Niye? Akdeniz’deki hakkımızı korumak için. CHP gibi, -Azerbaycan’a niye yardım ediyorsun- demiyoruz. Onun için CHP’den ayrıldım zaten. Azerbaycan’a daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Libya tezkeresine İYİ Parti ’Evet’ oyu veriyor. CHP ’Hayır’ oyu veriyor. Biri çıkıyor, ’Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı’ diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK’nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK’ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk’ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur” ifadelerini kullandı.

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