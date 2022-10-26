Gündem Muharrem İnceden TTB Başkanı Fincancıya tepki Terbiyesize bak
POLİTİKA

Muharrem İnce'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Terbiyesize bak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’yi eleştirerek, “Biri çıkıyor, ’TSK kimyasal silah kullandı’ diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK’nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK’ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk’ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım” açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Muharrem İnceden TTB Başkanı Fincancıya tepki: Terbiyesize bak
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’yi eleştirerek, “Biri çıkıyor, ’TSK kimyasal silah kullandı’ diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK’nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK’ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk’ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım” dedi.

“Atatürk’ün partisine yakışmıyor”

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, “TSK kimyasal silah kullanıyor” iddiasını CHP’nin de desteklediğini ileri süren İnce, “Seçimde yüzde kaç alacağımızla ilgilenmiyorum, barajı geçeceğimizi biliyorum, neden ilgilenmiyorum? Çünkü haklı olduğumuzu biliyorum. Haklı bir davanın peşindeyiz, kimsenin hakkını yemiyoruz. Doğruya doğru, yanlışa, yanlış diyoruz. Mesela -Ne işimiz var Libya’da- demiyoruz, -Libya’ya asker gönderin- diyoruz. Niye? Akdeniz’deki hakkımızı korumak için. CHP gibi, -Azerbaycan’a niye yardım ediyorsun- demiyoruz. Onun için CHP’den ayrıldım zaten. Azerbaycan’a daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Libya tezkeresine İYİ Parti ’Evet’ oyu veriyor. CHP ’Hayır’ oyu veriyor. Biri çıkıyor, ’Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı’ diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK’nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK’ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk’ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur” ifadelerini kullandı.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma
GÜNDEM
İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma

Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor
GÜNDEM
Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor

Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

​Trafikte yeni dönem başlıyor.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

​Skutere biri bebek üç kişi bindiler.
Muharrem İnceden TTB Başkanı Fincancıya tepki: Terbiyesize bak

​Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

Şehit madencinin yeni doğan bebeğine babasının adı verildi.

Ölü sayısı hızla artıyor: Kayıplar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.