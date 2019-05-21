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ANKARA

Muhtar sandığına formül aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği belediye ve muhtarlık seçimlerinin ayrılması önerisi Cumhur İttifakı ortaklarının gündeminde. AK Parti ve MHP kurmayları, ayrılacak muhtarlık seçiminin mahalli seçimlerle aradaki süresi, maliyeti, dünyadaki uygulama örnekleri gibi konular üzerinde çalışılıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

31 Mart mahalli seçimlerinde ilk kez bütün pusulaların aynı zarfa koyulmasıyla yaşanan aksaklık nedeniyle Cumhur İttifakı bir çalışma başlattı.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından AK Parti ve MHP seçim mevzuatı değişikliği üzerinde çalışıyor. Seçim mevzuatı ile seçimle ilgili tüm düzenlemeler Siyasi Partiler Kanunu altında toplanacak. İlk düzenleme 31 Mart'taki iptal edilen oylar göz önünde bulundurularak muhtarlık seçimlerinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecek" ifadelerini kullanmıştı.

SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Kurmaylar, belediye-muhtarlık seçimlerinin ayrılmasına ilişkin formül üzerinde çalışmalar yapıyor. Muhtarlık seçimlerinin belediye seçimleriyle aynı günde yapılarak zarfların ayrılması ya da mevsim şartları da göz önünde bulundurularak ayrı bir zamanda yapılması, bu doğrultuda ayrı bir seçimin zamanlaması ve maliyeti üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

NAKİLLERE KOTA

Öte yandan diğer konularda da çalışmalar sürüyro. Yapılacak düzenlemeyle mahalli seçimlerde ittifak yasal zemine oturtulacak. Özellikle muhtarlık ve küçük beldeler için sandık dönemlerinde yaşanan seçmen göçünün de önüne geçilecek. Seçimlerden önce seçmen nakillerine kota koyulacak.

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