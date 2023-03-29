Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem

Muharrem İnce - Müjdat Gezen
Yedili Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zoraki Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilirken
Oylar bölünür korkusu yaşayan muhalefetin sanatçısı ve siyasetçisiyle ise tek gündem maddesi Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi.
İnce'den sert tepki: Sözde sanatçılar
Bu süreç devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında, "sözde sanatçılar" ifadesini kullandı.
Fazıl Say, Genco Erkal, Gonca Vuslateri, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar gibi birçok isim Muharrem İnce'nin bu sözlerine tepki gösterdi.
İnce'ye adeta yalvardı
Oyuncu Müjdat Gezen ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem
Cumhuriyet gazetesinde mektubunu paylaşan Müjdat Gezen, Muharrem İnce'nin adaylıktan vazgeçmemesi halinde seçimlerin ikinci tura kalacağını belirtti.