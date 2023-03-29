Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem

Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu “Yazayım mı, yazmayayım mı” diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim. Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam 700 civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor.