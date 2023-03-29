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Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem

Oyuncu Müjdat Gezen, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Muharrem İnce'ye adaylıktan dönmesi için açık mektup yazdı. Gezen, İnce'nin aday olması durumunda Millet İttifakı'nın kaybedeceğini söyledi. İnce'ye üstü kapalı gözdağı da veren Gezen "Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor." ifadelerini kullandı.

10:26 . 29/03/2023 Çarşamba
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Muharrem İnce - Müjdat Gezen

Muharrem İnce - Müjdat Gezen

Yedili Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zoraki Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilirken

100 bin imzayı toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce
, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

Oylar bölünür korkusu yaşayan muhalefetin sanatçısı ve siyasetçisiyle ise tek gündem maddesi Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi.

İnce'den sert tepki: Sözde sanatçılar

Bu süreç devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında, "sözde sanatçılar" ifadesini kullandı.

Fazıl Say, Genco Erkal, Gonca Vuslateri, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar gibi birçok isim Muharrem İnce'nin bu sözlerine tepki gösterdi.

İnce'ye adeta yalvardı

Oyuncu Müjdat Gezen ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem

Cumhuriyet gazetesinde mektubunu paylaşan Müjdat Gezen, Muharrem İnce'nin adaylıktan vazgeçmemesi halinde seçimlerin ikinci tura kalacağını belirtti.

Gezen
"Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor."
ifadeleriyle de İnce'ye üstü kapalı gözdağı verdi.
Gezen şu ifadeleri kullandı;
"Sevgili Muharrem İnce...
Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu “Yazayım mı, yazmayayım mı” diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim. Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam 700 civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor.

"Millet İttifakı oy kaybedecek"

Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan’ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın.

"Zor durumda kalmanı istemem"

Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor."

#Müjdat Gezen
#Muharrem İnce
#Mektup
8 dakika önce
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