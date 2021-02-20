Mülteci görünümlü bombacı

PKK’nın ana karargahlarından Gara’nın teröristlerin başına yıkılmasıyla ağır yara alan örgüte bir darbe de Kocaeli Jandarma Komutanlığı vurdu. Göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin terör örgütü üyelerini de Avrupa’ya kaçıracağı bilgisi edinen Jandarma ekipleri, 2 Şubat’ta Kandıra’daki adrese baskın düzenledi. Operasyonda 2’si Suriye, 9’u Irak uyruklu 11 kişi ile göçmen kaçakçısı A.T. yakalandı. 2 kişinin yurtdışına kaçmak için daha fazla para verdiği belirlendi. Gözaltına alınanların kimlik kontrollerini yapan jandarma ekipleri 32 yaşındaki Suriye uyruklu Kemal Hasan Ramazan Silo’nun Ocak 2008’de Suriye’den Irak’a geçerek PKK’ya katıldığını belirledi.

GARA’DAN GELMİŞ

Örgüt içinde sözde tim, takım ve bölük komutanlığı yapan teröristin Türkçe, Arapça, Farsça ve Kürtçe’yi iyi derecede okuyup yazabilediği, bazılarını da lehçeleriyle konuşabildiği tespit edildi. Teröristin 13 şehit verilen Gara bölgesinde de bulunduğu belirlendi. Gara, Hakurk ve Şemdinli’de faaliyet yürüten PKK’lı teröristin örgüt içinde silahlı eğitimler verdiği ve PKK’nın patlayıcı uzmanı olduğu öğrenildi. PKK’lı Silo’nun 2012 yılında Yüksekova’da 13 gün süren terör operasyonlarına katılan güvenlik güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırının faili olduğu tespit edildi. 5 terör saldırısının planlayıcısı ve faili olan teröristle birlikte örgüte yardım ve yataklık eden A.A. da gözaltına alındı. Ayrıca Suriyeli göçmenlerden kişi başı 3-4 bin dolar alan göçmen kaçakçısı A.T.’nin, terörist Kemal Hasan Ramazan Silo ve A.A.’dan 11 bin avro aldığı öğrenildi.

REKLAM

GÜNDEM Gara mağara üs