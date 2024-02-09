İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Medya Buluşması'nda, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum’a Başak Demirtaş’ın DEM Parti İBB adaylığından geri çekilme kararı soruldu. Demirtaş’ın kararı için, “Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var?” diye soran Kurum, “Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Milletimiz asıl cevabı bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir” değerlendirmesinde bulundu.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİK EĞMEYİZ

Terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu’nun kendisine yönelik tehditlerimin hatırlatılması üzerine Kurum, “Ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyiz” dedi.

Murat Kurum’a toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerini kopyaladığı yönündeki iddiaları soruldu. Kurum, “Kopya ifadesi hoş değil ama yine onların anlayacağı şekilde cevap vereyim. İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. İşte soruyorum onlara mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? Hayır. İstanbul’un iki yakasına metrolar, tüneller yaptılar da, yerin altında olduğu için biz mi görmüyoruz? Yapılan tüneli bile kapatan, metro inşaatına hafriyat döken bir yönetim var karşımızda. Kendi küçük dünyalarında yaşıyorlar. O dünyadan çıkıp şöyle İstanbul’da neler oluyor bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Vatandaşımız her şeyi görüyor ve 31 Mart’ta da gerekeni yapacaktır. Projelerimize yönelik teveccühü, olumlu dönüşleri sahada net görüyorum. İyi olan bir şey kopyalanır diyoruz. Maalesef İstanbul’da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

31 MART'TA GÜNEŞ DOĞACAK

Murat Kurum’a Ekrem İmamoğlu ile bir temas kurup kurmadığı sorulması üzerine, “Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük. İyi niyet temennilerinde bulunduk” diye konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde” diyen Kurum, “Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oluyor, miting yapıyor. Kardan adamın saltanatı Güneş doğana kadarmış. 31 Mart'ta İstanbul'a güneş doğacak" şeklinde konuştu.

ANKETLERDE ÖNDEYIZ

Murat Kurum son saha araştırmalarındaki tabloyla ilgili, "Ben ilk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman bir buçuk, iki puan gerideydik. Ancak sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık, ilçelere gittik, ziyaretlerimizi yaptık, İstanbullularla bütünleştik. Ve lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1,4 puan ilerideyiz. Bildiğim kadarıyla CHP’nin anketi de böyle söylüyor" dedi.

Bu yürüyüş devam edecek

İBB Başkan adayı Murat Kurum Çatalca'da Roman vatandaşlarla da buluştu. Büyük bir coşku ile karşılanan Kurum, 31 Mart'ta destek beklediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz. Biz de Roman kardeşlerimizi hiçbir gün yalnız bırakmadık. Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle, dualarıyla bu yürüyüş el ele, kol kola, gönül gönüle ilelebet devam edecektir" dedi.











