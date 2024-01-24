Murat Kurum sordu: 31 Mart’tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz? Paylaşımına on binlerce cevap geldi

Adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, yarınki (25 Ocak Perşembe) “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” toplantısında İstanbul'un sorunlarını çözmek için geliştirdiği projeleri tek tek açıklayacak.
Nasıl bir İstanbul istersiniz?
Toplantı öncesi Murat Kurum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Yorum yağdı
30 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma on binlerce yorum ve beğeni geldi.
İstanbullu vatandaşlar öneri ve şikayetlerini bir bir anlattı.
'Perşembeyi bekleyin'
Murat Kurum daha sonra yaptığı paylaşımda yorum, öneri ve istekleri tek tek okuduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
- "Sevgili İstanbullular,
- Yorumlarınızı, önerilerinizi, isteklerinizi tek tek okuyorum. Notlarımı aldım.
- Beklenti çok. 25 Ocak’taki “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” toplantımızla tüm bu beklenti ve taleplere yanıt vereceğiz. Perşembeyi bekleyin :)"
'Rahatça yürüyeceğimiz bir Haliç'
İstanbul adayı Murat Kurum'un paylaşımının altına gelen yorumlardan bazıları şöyle: