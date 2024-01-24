Murat Kurum sordu: 31 Mart’tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz? Paylaşımına on binlerce cevap geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eminönü'nde vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyareti yaptı. Bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorusu üzerine Kurum, vatandaşlara bu konuda her türlü desteği vereceklerini, mülkiyet problemlerini çözeceklerini belirterek, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız." dedi. Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlarla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.