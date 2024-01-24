|
Gündem

Murat Kurum sordu: 31 Mart’tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz? Paylaşımına on binlerce cevap geldi

CHP dönemindeki İstanbul'un 5 yıl boyunca çok şey kaybettiğine her fırsatta vurgu yapan Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çok ses getiren bir paylaşım yaptı. Murat Kurum, "Sevgili İstanbullular sizlere bir sorum var" diyerek "31 Mart'tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz?" diye sordu. Milyonlarca kez görüntülenen paylaşım on binlerce beğeni ve yorum aldı. İstanbullu vatandaşlar da yaşadıkları sıkıntı ve talepleri dile getirdi. Yorumları tek tek okuduğunu belirten Kurum, yarınki (25 Ocak) “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” toplantısını işaret ederek tüm öneri ve isteklere yanıt vereceklerini ifade etti.

Seren Som
Seren Som
10:49 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:51 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Murat Kurum, İstanbul için hazırladıkları projeleri yarın açıklayacak.
Murat Kurum, İstanbul için hazırladıkları projeleri yarın açıklayacak.

Adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, yarınki (25 Ocak Perşembe) “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” toplantısında İstanbul'un sorunlarını çözmek için geliştirdiği projeleri tek tek açıklayacak.


Nasıl bir İstanbul istersiniz?

Toplantı öncesi Murat Kurum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya paylaşımında,
"Sevgili İstanbullular sizlere bir sorum var. 31 Mart'tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz?"
diyerek sordu.

Yorum yağdı

30 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma on binlerce yorum ve beğeni geldi.

İstanbullu vatandaşlar öneri ve şikayetlerini bir bir anlattı.


'Perşembeyi bekleyin'

Murat Kurum daha sonra yaptığı paylaşımda yorum, öneri ve istekleri tek tek okuduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

  • "Sevgili İstanbullular,
  • Yorumlarınızı, önerilerinizi, isteklerinizi tek tek okuyorum. Notlarımı aldım.
  • Beklenti çok. 25 Ocak’taki “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” toplantımızla tüm bu beklenti ve taleplere yanıt vereceğiz. Perşembeyi bekleyin :)"

'Rahatça yürüyeceğimiz bir Haliç'

İstanbul adayı Murat Kurum'un paylaşımının altına gelen yorumlardan bazıları şöyle:


'Otobüslerin bizi götürdüğü bir İstanbul'



'Tatili değil İstanbul'u düşünen...'



'Yol kenarlarında güzel görüntülerin olduğu...'




'Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçtiği bir İstanbul'




#Murat Kurum
#İstanbul
#AK Parti
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP’nin büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları 2024 tam listesi