İstanbul adayı Murat Kurum 'farkındayız' deyip açıkladı: Bu sorunu çözeceğiz

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğinde seçmenlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum 12 gün önce kadınlarla, gençlerle, aziz İstanbullularla güzel İstanbul yoluna çıktıklarını, bu yolda gittikleri her yerde de İstanbul'un alnı ak gençlerinin ve asil kadınlarının yanında olduklarını belirtti.
Seçim yolculuğuna çıkarken "Bu hareket bir kadın hareketi olacak" sözlerini kullandığını hatırlatan Kurum, "Sizler de İstanbul'un değerli kadınları olarak, annelerimiz olarak coşkunuzla, heyecanınızla bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Ben, daima yanımızda durduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum." dedi.
1994 yerel seçimlerine vurgu
Kurum, 1994 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarının kadınlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devem etti:
Seçim akşamı İstanbul'un yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle kavuşması halinde kentin kadınlarıyla çalışacaklarını, istişare edeceklerini vurgulayan Kurum, ev hanımı ve çalışan kadınlara yönelik projelerine şu sözlerle değindi:
İstanbul için yeni projeler
'BİZ BU SORUNUN FARKINDAYIZ'
Konuşmasında İstanbul'da gezen başıboş köpek sorununa da işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul'un yeni rotası Türkiye'nin bayrak şehri olmaktır"
İstanbullulara reklam değil hizmet üreteceklerinin altını çizen Kurum, kentin her ilçesinde deprem dönüşüm seferberliğini başlatacaklarını ve kentin yeni rotasının yeniden Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olmak olduğunu kaydetti.
Kurum, şöyle konuştu:
"İstanbul'un yeni rotası Türkiye'nin bayrak şehri olmaktır. Şimdi buradaki annelerimize, kadınlarımıza soruyorum; hazır mıyız? 31 Mart'ta İstanbul'da duraklama dönemini bitirecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'da yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini başlatacak mıyız? 31 Mart'ta her evde, 'İstanbul'un Murad'ı' diyecek miyiz? 31 Mart'ta beni kardeşiniz, evladınız kabul edecek misiniz? Ben de bir evladınız olarak, evin Murad'ı olarak, evin kardeşi olarak tüm gücümle, tüm ekibimle, çalışma arkadaşlarımla, kadın kardeşlerimizle, hanımefendilerle bu sözlerimizi tutmak için gece gündüz çalışacağıma, İstanbul'un sokaklarını güvenli, huzurlu hale getireceğime, İstanbul'un kadınlarını, gençlerini mutlu gelecek için, mutlu bir yaşam için her alanda her ilçede kentsel dönüşüm noktasında gerekli her türlü iradeyi koyacağıma, İstanbul'u depreme hazırlayacağıma, İstanbul'daki trafik sıkışıklığını, karmaşayı giderecek çözümleri ortaya koyacağıma ve en önemlisi de İstanbul'un her anında hep yanında olacağıma, sadece ve sadece İstanbul diyeceğime söz veriyorum."
Kurum'a ziyareti sırasında eşi Şengül Kurum, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile partililer de eşlik etti.
Programda ayrıca, "Sadece İstanbul" seçim şarkısı ilk defa yayımlandı.