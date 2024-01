İstanbul adayı Murat Kurum 'farkındayız' deyip açıkladı: Bu sorunu çözeceğiz

"İstanbul'un yeni rotası Türkiye'nin bayrak şehri olmaktır. Şimdi buradaki annelerimize, kadınlarımıza soruyorum; hazır mıyız? 31 Mart'ta İstanbul'da duraklama dönemini bitirecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'da yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini başlatacak mıyız? 31 Mart'ta her evde, 'İstanbul'un Murad'ı' diyecek miyiz? 31 Mart'ta beni kardeşiniz, evladınız kabul edecek misiniz? Ben de bir evladınız olarak, evin Murad'ı olarak, evin kardeşi olarak tüm gücümle, tüm ekibimle, çalışma arkadaşlarımla, kadın kardeşlerimizle, hanımefendilerle bu sözlerimizi tutmak için gece gündüz çalışacağıma, İstanbul'un sokaklarını güvenli, huzurlu hale getireceğime, İstanbul'un kadınlarını, gençlerini mutlu gelecek için, mutlu bir yaşam için her alanda her ilçede kentsel dönüşüm noktasında gerekli her türlü iradeyi koyacağıma, İstanbul'u depreme hazırlayacağıma, İstanbul'daki trafik sıkışıklığını, karmaşayı giderecek çözümleri ortaya koyacağıma ve en önemlisi de İstanbul'un her anında hep yanında olacağıma, sadece ve sadece İstanbul diyeceğime söz veriyorum."