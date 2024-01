AK Parti'nin 48 adayı açıklandı: 31 Mart'ta zafer bizim olacak

“30 Ocak’ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bundan tam 30 yıl önce 1994’te İstanbul’da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu olduğumuz 2024’te Türkiye Yüzyılı’na yakışır seviyeye çıkarmak istiyoruz. Büyükşehriyle iliyle ilçesiyle beldesiyle ülkemizin her belediyesini, eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı’na yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz.”

“Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojilerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyasette gelinen bu makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir.”

“Hep beraber bunu başardığımızda Allah’ın izniyle muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır. Buradaki her bir arkadaşıma sonuna kadar güveniyorum. Partimizi ve ittifakımızı milletimize karşı mahcup etmeyeceğinize yürekten inanıyorum.”

