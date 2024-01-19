AK Parti'nin 48 adayı açıklandı: 31 Mart'ta zafer bizim olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır” dedi.

ATO Sergi ve Konferans Merkezi’nde 17’si büyükşehir 48 ilin daha belediye başkan adayını tek tek tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete rest çekti. Erdoğan, şunları söyledi: “Hedefimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır.”





HİZMETLER 2024’TE ZİRVEYE ÇIKACAK

“30 Ocak’ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bundan tam 30 yıl önce 1994’te İstanbul’da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu olduğumuz 2024’te Türkiye Yüzyılı’na yakışır seviyeye çıkarmak istiyoruz. Büyükşehriyle iliyle ilçesiyle beldesiyle ülkemizin her belediyesini, eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı’na yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz.”





KOLTUK DERDİNDE OLMADIK

“Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojilerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyasette gelinen bu makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir.”





SIKMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ

“Belediye başkanlarımız, adaylarla, belediye meclis üyelerimiz hep birlikte kapı kapı dolaşıp, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 31 Mart’ta sandıkları Allah’ın izniyle patlatarak sandıklardan çıkacağız. Siyaseti laf ebeliğinden ibaret görenlerin karşısına plan, projeyle, icraatle, vizyonla çıktık. Burada şu gerçeği sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum: Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimin önce gönüllerde kazanılmasıdır. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyetinin yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz.”





CUMHUR İTTİFAKI’NDA AYRIM OLMAYACAK

“Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak MHP adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye’de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı’nda ayrım asla olmayacak. Sokakta, çarşıda, pazarda varlık göstermeden, siyaset yapılmaz. Mahalli idarelerde asıl yük, belediye başkan adayımızın omuzundadır. Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmak, daha fazla koşturmak, daha fazla yorulmak, ter dökmek, emek vermekle mesul ve mükelleftir.”





MUHALEFETİN KALELERİ BİZİM

“Hep beraber bunu başardığımızda Allah’ın izniyle muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır. Buradaki her bir arkadaşıma sonuna kadar güveniyorum. Partimizi ve ittifakımızı milletimize karşı mahcup etmeyeceğinize yürekten inanıyorum.”





Notlar

Ziyaretçiler salonda dev ekranlarda “Hazırız Kararlıyız” yazılı slogan ile karşılandı. Programda, “Hep yeni hep ileri AK Parti”, “Bir şehir bir millet bu kalplerin ortasında, Ankara Ankara canım başkentim, Ankara kararlıyız biz çalışmaya her taşında her sokağında”, “Durmadan her köşede, çalışıp hizmet etmeye, hazırız ve kararlıyız”, “Gidecek yolumuz uzun haydi”, “Yeniden Türkiyem” seçim şarkıları çalındı.

* Salonda sık sık “Efsane Turgut Başkan”, “Başkent burada Altınok’un yanında” denilerek Turgut Altınok için sloganlar atıldı.

* Erdoğan’ın sözü sık sık sloganlarla kesildi. “Her yer İzmir her yer Erdoğan”, “Ankara burada reisinin yanında”, “Deliler gibi aşığız sana ille de sen” sloganları atıldı. Erdoğan, sloganlara “Gençler ben de size aşığım” diye cevap verdi.

* MHP ile ortak aday çıkarılan illerde de MHP il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer aldı.









Özgür Efendi’yi özgürleştireceğiz

CHP’yi de eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: “Samimi bir üzüntü ile ifade etmek isterim ki, ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. CHP’nin bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM’lilerle yaptığı işbirliği bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların seçimlerde Meclis’te ve belediyelerde yaptığı iş birliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyordu. Birlikteliklerini artık iyice afişe ettiler.”





DEM CHP’Yİ ESİR ALDI

“Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi kurultay kürsüsünden teröristlere selam göndererek, bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür Efendi çaktı. İstiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa CHP’de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. DEM tarafından rehin alınmıştır, esir alınmıştır.”





BUNLARA ARTIK MİLLETİN KARNI TOK

“Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubatvari provokasyonlar da emin olun aynı oyunun bir parçasıdır. Hırsları boylarını aşanların ülkenin bekasını, milletin geleceğini hiçe sayarak içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye’de belki işe yarıyordu. Ama bunlara artık bizim de milletimizin karnı tok. İşte bunun için diyoruz ki 31 Mart’ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür Efendi’yi de esaretten kurtarıp özgürleştireceğiz.”





Teröristan projelerini bozduk

Terörle mücadeleye dair mesajlar da veren Erdoğan, “Bir yanda 10 yılı aşkın süredir kaos çıkartarak terörü azdırarak, darbe teşebbüsünde bulunarak, ekonomik tuzaklar kurarak, ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Farklı isimler vererek destekledikleri mensuplarını eğitip donattıkları bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir teröristan kurmak istediler. Sınır ötesi harekatlarımızla bu projeyi bozunca ülkemize bedel ödetmek istediler. Geçtiğimiz günlerde sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir” dedi.





AK Parti’nin 48 adayı açıklandı

AK Parti 17’si büyükşehir 48 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı. Böylece 7 Ocak’ta İstanbul dahil 26 adayını duyuran AK Parti, büyükşehir ve illeri kapsayan 74 adayını açıklamış oldu. AK Parti yerelde önemli değişimlere gitti. AK Parti, geçtiğimiz dönem CHP’ye kaptırdığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mevcutta Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok’u aday gösterdi. İzmir’de de Tanıtım ve Medya Başkanı görevini yürüten Hamza Dağ aday oldu.





4 DEVAM, 4 TAMAM

AK Parti büyükşehirlerden Kayseri’de Memduh Büyükılıç, Konya’da Uğur İbrahim Altay, Gaziantep’te Fatma Şahin, Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile yola devam kararı aldı. AK Parti yönetimini elinde bulundurduğu büyükşehirlerden Malatya, Sakarya, Trabzon, Kahramanmaraş ise değişime gitti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yerine Sami Er, Sakarya’da Ekrem Yüce’nin yerine Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Trabzon’da Murat Zorluoğlu’nun yerine Ahmet Metin Genç, Kahramanmaraş’ta ise Hayrettin Güngör’ün yerine Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel aday gösterildi.





12 BAŞKAN YERİNİ KORUDU

Antalya’da ise mevcutta Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hatay’da Mehmet Öntürk isimlerine karar verildi. Geçtiğimiz dönem Cumhur İttifakı’nda MHP’ye bırakılan Adana’da bu kez AK Parti’nin adayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispirli aday gösterildi. CHP yönetimindeki Tekirdağ’da eski Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel aday oldu. AK Parti yönetimindeki illerde 12 isimle yola devam kararı alındı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Zonguldak’ta Ömer Selim Alan, Çorum’da Halil İbrahim Aşgın, Muş’ta Feyat Asya, Sivas’ta Hilmi Bilgin, Yozgat Celal Köse, Uşak’ta Mehmet Çakın, Şırnak’ta Mehmet Yarka, Niğde’de Emrah Özdemir, Nevşehir’de Mehmet Savran, Kırıkkale’de Mehmet Saygılı, Gümüşhane’de Ercan Çimen ile yola devam kararı alındı.





BAYRAK DEĞİŞİMİ

Afyonkarahisar’da Mehmet Zeybek’in yerine İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay aday gösterildi. Ağrı da aday değişikliğine gidilen illerden oldu. Savcı Sayan’ın istifa etmesiyle boşalan koltuğa Metin Karadoğan oturmuştu. Ağrı’daki tercih Mehmet Salih Aydın oldu. Kilis ve Adıyaman’da yeni isimlerle yarışa girdi. Kilis’te eski Milletvekili Reşit Polat, Adıyaman’da Ziya Polat, Malatya’da ise Sami Er aday gösterildi.





CHP VE MHP İLE YARIŞACAKLAR

MHP yönetiminde olan Amasya’da ise Ziyaret Belde Belediyesi Başkanı Mehmet Uyanık aday oldu. Yine MHP’de olan Bayburt’ta eski belediye başkanı Mete Memiş, Kütahya’da Kamil Saraçoğlu, Karaman’da Mevlüt Akgün, Karabük’te Özkan Çetin aday gösterildi. CHP’nin elinde bulunan Adana’da, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hatay’da AK Parti İl Başkanı Mehmet Öntürk aday yapıldı. CHP yönetiminde olan Ardahan’da Yunus Baydar, Bilecik’te Mustafa Yaman, Bolu’da Muhammed Emin Demirkol, Burdur’da Mehmet Şimşek, Kırşehir’de Osman Arslan aday gösterildi.





2 kadın aday

Açıklanan belediye başkanlıkları arasında iki kadın yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin koltuğunu korurken Iğdır Belediye Başkanı adayı Ülkü Ocal oldu. Öte yandan kayyum yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Mehmet Halis Bilden, Mardin’de Abdullah Erin, Van’da ise Abdulahat Arvas aday gösterildi. Yine kayyum yönetiminde olan Batman’da Adil Sebati Ceylan, Hakkari’de İsmet Ölmez, Siirt’te mevcut il başkanı Ekrem Olğaç, Iğdır’da belediye başkan yardımcısı Ülkü Öcal aday gösterildi.





MHP 55 ilçeyi açıkladı

MHP, dün 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde MHP, mevcut ismi yeniden aday göstermedi. Bahçe’de mevcut isim İbrahim Baz’ın yerine Zeynel Mete Kadıoğlu aday gösterildi. Açıklanan adaylar arasında üç kadın da yer aldı. Karabük Ovacık’ta Neslihan Kaya Karpuz, Kütahya Simav’da Kübra Tekel Aktulun ve Sivas Koyulhisar’da Gülay Fırat aday olarak duyuruldu. MHP’nin ilçe adaylarından bazıları şöyle: Balıkesir Susurluk’ta Fahrettin Şener, Bayburt Aydıntepe’de Haşim Şentürk, Burdur Karamanlı’da İskender Karasu, Çorum Sungurlu’da Ahmet Haşim Özsaray, Niğde Bor’da Sıtkı Erat, Sinop Boyabat’ta Murat Muslu, Zonguldak Karadenizereğli’de İlkay Özdemir. MHP’nin açıkladığı aday sayısı böylece 275’i buldu.



