Murat Kurum'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na milliyetçilik tepkisi: İnsanın bir duruşu olur

Türkiye, büyük seçimin ikinci turu için gün sayıyor. 28 Mayıs günü vatandaşlar sandığa gitmeye hazırlanırken, siyasi isimler de seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündem Özel yayını ile her yeni günde gündeme damga vuran Ensonhaber.com, bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ağırladı. Bakan Kurum, 11 ili etkileyen asrın felaketi sonrasında yapılan çalışmalara değinirken, depremzedeler için sağlam ve güvenilir yeni konutların hızla inşa sürecinin işlediğinden bahsetti. Güncel siyasi gündemde konuşulan bir konu da muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik rolü.

"İnsanın bir duruşu olur"

Konuyu ele alan Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun ilk turun öncesinde terör örgütleri ile hareket edip, sonrasında muhafazakar ve milliyetçi davranmasını eleştirdi. Murat Kurum cümlelerine, "İnsanın bir duruşu olur." ifadeleriyle devam etti.

"85 milyon vatandaşımızı bu liyakatsizlerin insafına hiçbir zaman bırakmadık"