Gündem Müsilaj temizleme seferberliğinde 22 gün 8 bin 867 metreküp deniz salyası temizlendi
İSTANBUL

Müsilaj temizleme seferberliğinde 22. gün: 8 bin 867 metreküp deniz salyası temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele kapsamında yapılan temizlik çalışmalarıyla ilgili verileri açıkladı. Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Seferberliğimizin yirmi ikinci gününde, çalıştığımız 523 bölgede 462 metreküp müsilaj temizleyerek toplamda 8 bin 867 metreküp müsilajı bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müsilaj temizleme seferberliğinde 22. gün: 8 bin 867 metreküp deniz salyası temizlendi
Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele kapsamında yapılan temizlik çalışmalarıyla ilgili verileri açıkladı. Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Seferberliğimizin yirmi ikinci gününde, çalıştığımız 523 bölgede 462 metreküp müsilaj temizleyerek toplamda 8 bin 867 metreküp müsilajı bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.

Adım adım mavi Marmara'ya: İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı
FOTOĞRAF 7
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan Müsilaj Temizleme Seferberliği kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.
Title
Bu kapsamda, yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü. Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi.
Title
Ekipler, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda yeniden çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilen kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları açık denizde sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.
Title
Title
Title
Adım adım mavi Marmara'ya: İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor

Müsilaj seferberliğinde 20. gün: 8 bin 405 metreküp deniz salyası toplandı
GÜNDEM
Müsilaj seferberliğinde 20. gün: 8 bin 405 metreküp deniz salyası toplandı

Müsilaj sorununa çözüm sağlayacak çevre teknolojileri sergilenecek
EKONOMİ
Müsilaj sorununa çözüm sağlayacak çevre teknolojileri sergilenecek

Abone Ol Google News
Kanadada rekor sıcaklık

Kanada'da rekor sıcaklık

233 kişi hayatını kaybetti.
Arabayla takas edilecek

Arabayla takas edilecek

​Bir tonluk 'Paşa', bayram öncesi alıcısını bekliyor.
Rus dışişleri bakanı Türkiyede

Rus dışişleri
bakanı Türkiye'de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve mevkidaşı Lavrov ortak basın toplantısı düzenliyor.

​Gara'da 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Suriyeli gencin büyük başarısı: LGS'nin 97 birincisinden biri oldu.

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında karar açıklandı.

Gelin düğünü terk etti

Gelin düğünü terk etti

Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizinde kavga çıktı.

Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.
350 ton<br>karpuz yandı

350 ton
karpuz yandı

​Antalya'da karpuz üreticisi zor günler yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.