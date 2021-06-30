Müsilaj temizleme seferberliğinde 22. gün: 8 bin 867 metreküp deniz salyası temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele kapsamında yapılan temizlik çalışmalarıyla ilgili verileri açıkladı. Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Seferberliğimizin yirmi ikinci gününde, çalıştığımız 523 bölgede 462 metreküp müsilaj temizleyerek toplamda 8 bin 867 metreküp müsilajı bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.

1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimiz yirmi ikinci gününde de olanca hızıyla sürdü.



Seferberliğimizin yirmi ikinci gününde, çalıştığımız 523 bölgede 462 m³ müsilaj temizleyerek toplamda 8⃣.8⃣6⃣7⃣ m³ müsilajı bertaraf ettik. 🌊 #MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 30, 2021

FOTOĞRAF 7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan Müsilaj Temizleme Seferberliği kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Bu kapsamda, yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü. Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi. Ekipler, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda yeniden çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilen kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları açık denizde sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor. Adım adım mavi Marmara'ya: İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor





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GÜNDEM Müsilaj seferberliğinde 20. gün: 8 bin 405 metreküp deniz salyası toplandı