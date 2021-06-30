Müsilaj temizleme seferberliğinde 22. gün: 8 bin 867 metreküp deniz salyası temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele kapsamında yapılan temizlik çalışmalarıyla ilgili verileri açıkladı. Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Seferberliğimizin yirmi ikinci gününde, çalıştığımız 523 bölgede 462 metreküp müsilaj temizleyerek toplamda 8 bin 867 metreküp müsilajı bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.
1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimiz yirmi ikinci gününde de olanca hızıyla sürdü.
Seferberliğimizin yirmi ikinci gününde, çalıştığımız 523 bölgede 462 m³ müsilaj temizleyerek toplamda 8⃣.8⃣6⃣7⃣ m³ müsilajı bertaraf ettik. 🌊 #MarmaraHepimizin
1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimiz yirmi ikinci gününde de olanca hızıyla sürdü.