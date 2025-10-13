Yeni Şafak
Muş’ta direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücü ATM’ye çarptı

Muş’ta direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücü ATM’ye çarptı

15:3013/10/2025, Pazartesi
IHA
Sağlık ekipleri tarafından sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sağlık ekipleri tarafından sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş’ta direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücü, otomobiliyle ATM’ye çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta ve ATM’de maddi hasar meydana geldi.

Olay, İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken sara nöbeti geçiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç, özel bir bankaya ait ATM’ye çarparak durabildi.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





