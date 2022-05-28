Muş’ta Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı

MSB duyurdu: 18 PKK'lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek' denildi.